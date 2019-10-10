Банк России не видит существенных оснований для пересмотра прогноза по цене на нефть в макропрогнозе, который будет опубликован 25 октября. Об этом сообщила журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

«Думаю, что существенных оснований для изменения предпосылок пока, наверно, нет», — сказала она, добавив, что прогноз сейчас пересчитывается.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что ЦБ в обновленном документе снизит прогноз по инфляции в 2019 году.

В среднесрочном прогнозе, опубликованном 6 сентября, ЦБ понизил ожидания по среднегодовым ценам на нефть марки Urals в 2019 году до 63 долларов за баррель с 65 долларов, в 2020 году — до 55 долларов с 60 долларов, в 2021 году — до 50 долларов с 55 долларов.

В 2022 году ЦБ РФ ожидает цены на нефть на уровне 2021 года — 50 долларов за баррель.

Совет директоров ЦБ РФ 6 сентября снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 7% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 25 октября, тогда же регулятор опубликует обновленный макроэкономический прогноз.