Банк «Точка» презентовал отдельное приложение, которое упрощает взаимодействие компаний с сотрудниками, говорится в сообщении кредитной организации.

Клиентам онлайн-банка доступна функция смены директора без блокировки счета, переход из другого банка, моментальные кредиты и облачная подпись для участия в тендерах.

Клиенты «Точки» могут создать все необходимые для трудоустройства документы заранее из электронной анкеты работника. Также сотрудникам можно выдать бизнес-карты, заранее настроив по ним лимиты. Все о счете и тарифе, бизнес-карте и распорядителях, работе с наличными и многом другом теперь доступно на отдельной странице.

Также «Точка» предлагает клиентам быстрый тест, который поможет понять, нужна ли бизнесу онлайн-касса, и, если да, то когда.

Клиенты банка могут рассчитывать на сумму до 100 тыс. рублей на обеспечение заявки на участие в торгах.