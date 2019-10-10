Банк «Центр-инвест» снизил ставку по программе семейной льготной ипотеки . Об этом сообщили в банке, указав, что теперь ставка равна 4,75% годовых на весь срок кредита. Семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился/родится второй или последующий ребенок, могут оформить в банке кредит на приобретение строящегося или готового жилья у застройщика или рефинансировать ранее полученный кредит на покупку квартиры в новостройке по льготной процентной ставке.

У госпрограммы есть ряд обязательных условий: минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости жилья, сумма — до 12 млн рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн рублей в остальных регионах. Также обязательным условием является страхование жизни, здоровья и недвижимости, когда она будет построена.



Кроме того, банк с октября начал прием заявок от заемщиков на списание 450 тыс. рублей от суммы ипотечного кредита. Право на погашение части долга имеют семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился/родится третий или последующие дети. В рамках программы государственной поддержки семей можно направить данные средства на погашение остатка суммы действующего ипотечного кредита или начисленных процентов.