Азиатско-Тихоокеанский Банк снизил ставки по вкладам в рублях и долларах.

Доходность депозита «Сохрани» (от 5 тыс. рублей, 140 долларов, на 31, 92, 182, 367, 731 и 1 098 дней в рублях и на 92, 182, 367, 731, 1 098 дней в долларах) в рублях составит 3—5,8% (ранее — 5—6,3%), в долларах — 0,6—1,2% годовых (прежде — 0,6—1,5%).

«Копилка!» (от 50 тыс. рублей на 500 дней) открывается под 5,5—5,8% годовых (прежде — под 6—6,3%).

Проценты по вкладам выплачиваются в конце срока.

«Накопи» (от 5 тыс. рублей, 140 долларов на 182, 367, 731 и 1 098 дней) в рублях привлекается под 4,4—5,5% (ранее — под 4,9—6%), в долларах — под 0,7—1,1% годовых (вместо 0,7—1,4%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

«Управляй» (от 1 тыс. рублей, 20 долларов на 182 и 367 дней) в рублях оформляется под 3,7—4,7% (вместо 4,2—5,2%), в долларах — под 0,5—0,6% годовых (прежде — под 0,5—0,7%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Все вклады, кроме «Сохрани», можно пополнять.