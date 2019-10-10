В рамках сопровождения портфелей передавать предлагается в первую очередь потребительские кредиты физлиц, рассказал «Коммерсанту» первый заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников.

По его словам, сегодня в портфеле агентства находится 267 млрд рублей кредитов, которые были выданы физическим лицам. Это приблизительно 500–650 тыс. заемщиков.

«Данный объем включает в себя различные виды кредитов — и ипотечные, и автокредиты, и прочие. В рамках сопровождения портфелей передавать предлагается в первую очередь потребительские кредиты физлиц. К концу 2019 года планируется передать долги на сумму не более 3 млрд рублей. В 2020 году к передаче ожидается в суммарном объеме до 30 млрд рублей. Но независимо от их передачи в работу все кредиты, предоставленные физлицам, в ходе конкурсного производства, как правило, должны быть выставлены на торги», — сообщил Мельников.

Он пояснил, что АСВ передает в работу прежде всего портфели розничных кредитов. Речь пока не идет о передаче отдельных кредитов физических лиц, выданных на идентичных условиях. Решение о необходимости привлечения организаций будет приниматься отдельно по каждому портфелю и по каждому банку.