Министр экономического развития России Максим Орешкин выступил за использование расчетов в рублях и евро для трансакций в нефтегазовой сфере. Об этом он сообщил в воскресенье в интервью газете Financial Times.

«У нас очень хорошая валюта. Она стабильная. Почему бы не использовать ее для глобальных трансакций?» — сказал Орешкин. Министр заявил, что популярность российских внутренних облигаций среди иностранных инвесторов способствует осуществлению идеи экспорта энергоносителей в рублях.

Он отметил, что российский рынок облигаций уже пользуется популярностью у компаний и инвесторов из ЕС. По данным Financial Times, иностранцам принадлежит около 30% рублевых займов. «Есть отрицательный курс евро, и есть положительный курс рубля со стабильной и предсказуемой инфляцией», — сказал министр, комментируя преимущества российской валюты.

По мнению Орешкина, привлечение инвестиций через рублевые расчеты позволит России минимизировать потери от экономических санкций США и зависимость от американской валюты. Центробанк РФ за последние 18 месяцев сократил свои активы в казначейских облигациях США с 96 млрд долларов до 8 млрд.

Осенью 2018 года Орешкин сообщил, что Минфин, Минэкономразвития и ЦБ РФ вынесли свои предложения по плану дедолларизации экономики на рассмотрение правительства РФ. В сентябре 2018 года в Страсбурге в ежегодном обращении к Европарламенту о положении дел в ЕС председатель Еврокомисии Жан-Клод Юнкер, отметил, что Европа оплачивает 80% своего импорта энергоносителей в долларах и заявил, что это положение дел нужно изменить. 5 декабря Еврокомиссия выдвинула ряд предложений по усилению роли евро на мировой арене. Как сообщила пресс-служба ЕК, одна из мер в рамках плана — использование валюты Евросоюза при заключении международных договоров на стратегически важных рынках, в том числе и на энергетическом.

