Более половины трудоустроенных родителей хотели бы, чтобы их работодатели проводили профориентационные мероприятия для детей. Об этом свидетельствуют данные исследования компании SuperJob.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы опросил 500 работодателей и 1 600 работающих родителей из всех округов России о профориентационной работе с детьми. Выяснилось, что среди российских компаний профориентацией подрастающего поколения занимается лишь каждая одиннадцатая.

Мероприятия по профориентации проводят 9% отечественных компаний. 22% подобной работы не ведут, но хотели бы ввести такую практику. Почти половина компаний не заинтересована в проведении мероприятий по профориентации для детей сотрудников (47%).

По данным Superjob, лишь 4% работающих родителей говорят о том, что на их предприятиях есть программы профориентации для детей. Чаще всего российские работодатели организуют для детей экскурсии в офис или на производства, а также дни открытых дверей. 56% сотрудников заинтересованы в подобных мероприятиях, однако их работодатели не занимаются профориентацией подрастающего поколения.