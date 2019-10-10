Мероприятия по профориентации проводят 9% отечественных компаний.
Более половины трудоустроенных родителей хотели бы, чтобы их работодатели проводили профориентационные мероприятия для детей. Об этом свидетельствуют данные исследования компании SuperJob.
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы опросил 500 работодателей и 1 600 работающих родителей из всех округов России о профориентационной работе с детьми. Выяснилось, что среди российских компаний профориентацией подрастающего поколения занимается лишь каждая одиннадцатая.
Мероприятия по профориентации проводят 9% отечественных компаний. 22% подобной работы не ведут, но хотели бы ввести такую практику. Почти половина компаний не заинтересована в проведении мероприятий по профориентации для детей сотрудников (47%).
По данным Superjob, лишь 4% работающих родителей говорят о том, что на их предприятиях есть программы профориентации для детей. Чаще всего российские работодатели организуют для детей экскурсии в офис или на производства, а также дни открытых дверей. 56% сотрудников заинтересованы в подобных мероприятиях, однако их работодатели не занимаются профориентацией подрастающего поколения.
Нет комментариев