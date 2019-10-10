Хакасский Муниципальный Банк понизил ставки по вкладам в рублях на 0,3 процентного пункта.

Доходность депозита «Максимум стабильности» (от 10 тыс. рублей на 91 день) составит 5,2%, а вклада «Стабильный» (от 15 тыс. рублей на 181 день) — 5,5% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Пенсионный+» (от 1 тыс. рублей на 367 дней) открывается под 6,5% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Комфортный» (от 50 тыс. рублей на 367 дней) оформляется под 5,35% годовых. Выплата процентов — ежеквартально.

«Стабильный доход» (от 1 тыс. рублей на 367 дней) с выплатой процентов в конце срока открывается под 6,3%, а с ежемесячной выплатой процентов — под 6% годовых.

Пополнять можно вклад «Комфортный».