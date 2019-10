Bloomberg составил рейтинг самых богатых людей, владеющих акциями автопроизводителей и автодилеров.



На первом месте оказался создатель Microsoft Билл Гейтс, стоимость его пакета акций автодилера AutoNation оценивается в 914,55 млн долларов, что составляет 0,9% от его состояния в 105 млрд долларов. За ним следует основатель Oracle Ларри Эллисон, который является вторым крупнейшим держателем акций Tesla Inc. Стоимость его пакета оценивается в 730,77 млн — 1 млрд долларов (1,3% от состояния в 58,5 млрд), хотя ранее Эллисон говорил, что его доля в автопроизводителе не является основным источником дохода. Тройку лидеров замыкает гендиректор Tesla Илон Маск, акции которого оцениваются в 8,3 млрд долларов (36,9% от состояния в 22 млрд долларов).

На четвертом месте оказался строительный магнат Паллонджи Мистри. Он владеет акциями индийской автомобилестроительной компании Tata Motors Ltd. стоимостью 302,7 млн долларов (1,5% от состояния в 19,7 млрд). Пятое место занимает Сюзанна Клаттен, которая унаследовала от своего отца Геберта Квандта акции BMW стоимостью 8,76 млрд долларов (47,8% от состояния в 18 млрд).

В десятку также вошли Стефан Квандт (акционер BMW, состояние 14,8 млрд долларов), Ли Шуфу (акционер Geely Automobile Holding и Zhejiang Geely Holding Group, состояние 10,6 млрд долларов), Георг Шеффлер (акционер Continental AG, Schaeffler AG, состояние 7,99 млрд долларов), Блэр Парри-Океден (Cox Automotive, состояние 7,84 млрд долларов) и Джеймс Кеннеди (Cox Automotive, состояние 7,84 млрд долларов).

Во второй десятке рейтинга оказались канадский бизнесмен Джеймс Паттисон (автодилер James Pattison Group, состояние 6,35 млрд долларов), американский миллиардер Эрнест Гарсия (Carvana Co., Drive Time, состояние 4,93 млрд), японский бизнесмен Хироши Микитани (Trust Co Ltd., состояние 5,87 млрд), Маргаретта Тейлор (Cox Automotive, состояние 5,18 млрд), Джеймс Кокс Чамберс (Cox Automotive, состояние 5,18 млрд), Кэтрин Рэйнер (Cox Automotive, состояние 5,18 млрд), малайзийский миллиардер Квек Ленг Чан (Hong Leong Asia Ltd., Hong Leong Industries Bhd., состояние 5,28 млрд), индийский бизнесмен Рахул Баджадж (Bajaj Finance Ltd., Bajaj Auto Ltd., состояние 5,2 млрд), корейский промышленник Чон Монгу (Hyundai Motor Co., Hyundai Mobis Co., состояние 4,5 млрд) и китайский миллиардер Ван Чуаньфу (BYD Co., BYD Co Ltd., состояние 4,11 млрд).