Корпорации Visa, Mastercard, eBay и Stripe отказались от участия в проекте Facebook по созданию криптовалюты Libra, передает телеканал CNBC со ссылкой на заявление компаний.

Компании заявили, что они видят и уважают потенциал проекта, но на данном этапе намерены сосредоточиться на других задачах. По словам представителя Stripe, его компания поддерживает проект и «остается открытой для работы с Ассоциацией Libra на более позднем этапе».

Представитель Visa в свою очередь заявил, что компания «продолжит проводить оценку, и окончательное решение будет зависеть от ряда факторов, в том числе способности Ассоциации удовлетворить все необходимые ожидания регуляторов».

На прошлой неделе компания PayPal также объявила о выходе из проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra.

Facebook объявила о своем участии в проекте в середине июня. Помимо Facebook в проекте участвуют еще компании по всему миру. Среди них Vodafone, Uber, Booking Holdings. Сам Facebook позиционирует себя как одного из равноправных участников этого проекта. Однако эксперты утверждают, что из-за доступа к данным 2,4 млрд пользователей именно Facebook будет играть в проекте ключевую роль.

Созданием криптовалюты и специального криптокошелька займется подразделение Facebook — Calibra. Ожидается, что запуск Libra на глобальном уровне пройдет в I квартале 2020 года, в конце 2019 года начнется тестирование. Кошелек будет поддерживаться как через отдельное приложение, так и мессенджеры.

Кошелек Calibra будет доступен в Messenger, WhatsApp и в виде отдельного приложения. Криптовалюта позволит как оплачивать товары и услуги, так и переводить средства.