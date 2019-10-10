Комиссия по ценным бумагам и биржам США обратилась в суд с целью не допустить ICO Telegram Group Inc. на американском рынке, говорится в опубликованном в субботу сообщении на сайте ведомства.

«Комиссия по ценным бумагам и биржам сегодня объявила, что подала срочный иск и получила временный ограничивающий ордер в отношении двух офшорных компаний, предположительно без регистрации предлагающих действующие цифровые токены в США и за рубежом, что позволило привлечь 1,7 миллиарда долларов инвестиционных средств», — говорится в сообщении.

Привлечение средств началось еще в январе 2018 года, они были призваны обеспечить разработку блокчейна Telegram Open Network (TON) и мессенджера Telegram, говорится в документе.

«Подозреваемые продали примерно 2,9 миллиарда цифровых токенов под названием «грамы» по сниженной цене 171 первичному покупателю по всему миру, в том числе 1 миллиард «грамов» — 39 американским покупателям», — сказано в документе.

Заказчики должны были получить свои грамы не позднее 31 октября 2019 года при запуске блокчейна. По мнению комиссии, компании нарушили Закон о ценных бумагах США, под действие которого подпадают операции с криптовалютой, так как не зарегистрировали должным образом свои предложения о продаже и продажу грамов.

Ведомство требует, чтобы суд признал факт нарушения, наложил штрафные санкции на Telegram Group Inc. и ее филиал TON Issuer Inc., а также взыскал полученные ими средства и проценты с них.

Telegram в 2018 году сообщал о разработке блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой gram. За два закрытых раунда в феврале и марте он привлек 1,7 млрд долларов примерно от 200 инвесторов — по 850 млн долларов в рамках каждого раунда.