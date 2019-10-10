Доработанные Минэкономразвития поправки в закон о защите конкуренции предусматривают пятилетнее ограничение на владение Центробанком санируемыми финансовыми организациями, следует из отзыва ЦБ, копия которого есть у «Ведомостей» . Представитель Минэкономразвития подтвердил получение такого письма, ЦБ пока не ответил на запрос.

ЦБ с таким ограничением категорически не согласен. Его главный довод: быстрая продажа может помешать компенсировать расходы государства на санацию. Продажа акций санируемой финансовой организации должна быть не только быстрой, но и обеспечивать максимально возможное возмещение расходов, которые понес ЦБ, говорится в письме, а с учетом того, что масштаб санируемых организаций варьируется, сроки выхода из их капитала не могут быть фиксированными.

Предложенный Минэкономразвития выход — возможность продления сроков владения акциями санируемых банков по решению президента или правительства — Центробанк не устраивает, это противоречит принципу независимости ЦБ, объяснил «Ведомостям» в кулуарах форума Finopolis первый зампред ЦБ Сергей Швецов.