Севергазбанк запустил новые кредитные продукты — «С-Овердрафт» и «С-Кредит» для юридических лиц, говорится в сообщении финучреждения.



Продукты предназначены для клиентов Севергазбанка, регулярно пользующихся расчетно-кассовым обслуживанием , залог не требуется.



«С-Овердрафт» обеспечит клиентам Севергазбанка финансирование текущих кассовых разрывов. Ставка по овердрафту — от 8% годовых. Максимальный лимит овердрафта составляет 1 млн рублей. Срок действия договора — 720 календарных дней», — отмечается в релизе.

Для пополнения оборотных средств клиентам Севергазбанка можно воспользоваться таким продуктом, как «С-Кредит». Процентная ставка по нему составляет 12% годовых. Сумма кредита — до 1 млн рублей. Срок действия кредитного договора — 360 календарных дней.