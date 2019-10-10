Министерство финансов США требует от суда отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски, который требует исключить его из списка американских санкций, говорится в 44-страничном меморандуме ответчиков, поданном в суд Вашингтона в пятницу.

Дерипаска подал иск, добиваясь блокировки наложенных на него санкций. Бизнесмен заявил, что из-за санкций его состояние сократилось на 7,5 млрд долларов. Дерипаска также заявил, что управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) преследовало его несправедливо и незаконно.

Минфин заявляет в меморандуме, что не обязан объяснять, почему включил Дерипаску в список санкций. Утверждается, что открытая аргументация, изложенная Минфином, достаточна для того, чтобы заявить, что Дерипаска действовал в ряде случаев в интересах российского руководства, например в случае покупки завода по производству алюминия в Черногории. Минфин заявляет также, что не обязан раскрывать в суде секретную часть своей аргументации.

Кроме того, решение исполнительной власти о включении Дерипаски в список санкций неподсудно американскому суду, и лишь конгресс имеет надзорные функции над подобными решениями, заявляет министерство.

Минфин также отвергает заявление адвокатов Дерипаски о том, что Пятая поправка к конституции США о надлежащем судопроизводстве позволяет требовать раскрытия аргументации его включения в список санкций. Во-первых, по заявлению Минфина, Дерипаска не может рассчитывать на защиту американской конституции, поскольку не является американским гражданином, не живет в Америке и не имеет каких-либо тесных связей с США. Во-вторых, требование раскрыть секретную информацию накладывает «беспрецедентные обязательства» на исполнительную власть, считают адвокаты Минфина. Они указывают, что окружной суд Вашингтона уже не раз в прошлом заявлял, что не видит нарушения судебной процедуры в том, что американские власти принимают некие решения и не раскрывают их аргументацию иностранцам.

США в апреле 2018 года внесли в черный список (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января 2019 года американский Минфин вывел из-под санкций En+ и контролируемые ею «Русал» и «Евросибэнерго», после того как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров.