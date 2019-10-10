БМВ Банк снизил ставки по программам автокредитования . Процентные ставки по специальным предложениям на покупку новых транспортных средств марок BMW/MINI снизились на 0,2—2 процентных пункта.

Таким образом, ставки по программам теперь находятся в диапазонах:

Ссуда на приобретение новых автомобилей и с пробегом марок BMW, MINI, Rolls-Royce и мотоциклы BMW (программы: BMW / MINI / Motorrad Select , BMW / MINI / Rolls-Royce / Motorrad Standard , BMW/MINI/Rolls-Royce с пробегом , мотоциклы BMW с пробегом и для автомобилей других брендов ) теперь выдается под ставку от 13,75% до 14,65% годовых (ранее — от 15% до 15,9% годовых).

Минимальный первоначальный взнос при предоставлении стандартного пакета документов остался без изменений и составляет 10% собственных средств заемщика от стоимости нового транспортного средства, а при кредитовании BMW 6 серии, BMW 7 серии, BMW 8 серии, BMW X6, BMW Х7, а также всех моделей BMW М — 25%. При оформлении ссуды по двум документам заемщику потребуется внести минимум 20% собственных средств от стоимости транспортного средства. Срок кредита по данным программам варьируется от года до пяти лет. Максимальная сумма кредита на покупку нового автомобиля может составлять 8,5 млн рублей, мотоцикла — 2,5 млн рублей. Личное страхование не влияет на размер процентной ставки.

«Преимуществом данных программ являются низкие процентные ставки и возможность оформить кредит с учетом остаточного платежа. Его максимальный размер составляет 70% от стоимости транспортного средства», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).