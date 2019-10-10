Банк ВТБ планирует до конца этого года ввести комиссию для юридических лиц за ведение счетов в евро, сообщил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Олюнин в кулуарах форума Finopolis.

«По юридическим лицам мы будем постепенно вводить комиссии за ведение счетов в евро», — сказал он, уточнив, что комиссия будет введена до конца года.

Ранее ВТБ объявил о прекращении приема вкладов населения в евро. Банк объяснил это низким спросом и рыночной конъюнктурой.