Международная платежная система Visa и банк «Русский Стандарт», который выступил в качестве эквайера в тестовой трансакции на форуме Finopolis 2019 в Сочи, представили сервис рассрочки на покупки по кредитным картам , сообщает «Коммерсант» . К сервису Visa может подключиться любой участник платежной системы как эквайер и как эмитент.

Так, с помощью платежного терминала клиент выбирает функцию «Рассрочка», стоимость покупки разбивается на равные части по числу месяцев рассрочки и потом гасится без процентов. Срок рассрочки, предельную сумму покупки и процент в случае пропуска платежа, будет определять банк—эмитент карты.

В качестве эмитентов, по сведениям издания, кроме «Русского Стандарта» готовятся подключиться также ВТБ и Ситибанк.

По мнению представителей этих банков, функция «Рассрочка» по кредитным картам Visa заинтересует все торгово-сервисные предприятия, которые активно работают с физическими лицами. В банках изучают возможности использования новой технологии и оценивают объем пользователей, которым она может быть интересна. Также отслеживаются новые инновационные форматы и продукты, которые разрабатываются и внедряются на рынке.