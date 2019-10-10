Принятие закона о компенсации ущерба людям, пострадавшим от утечек персональных данных, чревато появлением так называемых кибер-юристов, которые якобы помогают людям вернуть деньги, а фактически сами организуют эти утечки, заявил РИА Новости глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков в кулуарах форума Finopolis.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в четверг сообщила, что вопрос установления на законодательном уровне компенсаций клиентам банков, чьи персональные данные из-за утечки оказались в руках мошенников, требует внимательного изучения, при этом напомнив о важности соблюдения основных правил кибер-гигиены.

«Мы будем это изучать, начали обсуждать с ЦБ, однако есть риски. Раньше были так называемые авто-юристы, а теперь могут появиться так называемые кибер-юристы, которые будут организовывать утечки и потом за эти утечки предъявлять иски за ущерб, который нанесен клиентам организаций, и зарабатывать на этом. Вот этот вопрос нам надо изучить, несет он реальную опасность или нет», — сказал Аксаков.

Он отметил, что в целом вопрос требует изучения. Например, такая практика существует в США, и нужно посмотреть, как она работает. «Но в принципе вопросы есть: если персональные данные утекли, то значит кто-то должен нести ответственность. Есть и моральный ущерб, и материальный. Конечно, должна быть ответственность, чтобы не поощрять мошенников построить целый бизнес на этом — поэтому к этому вопросу нужно подходить очень аккуратно», — пояснил Аксаков.

«Вообще нам необходимо системно решить проблему утечки персональных данных: ввести жёсткую, в том числе уголовную ответственность для тех, кто выманивает персональные данные из клиентов банков», — подчеркнул он. Например, тех, кто звонит якобы из банка клиенту и говорит, что его карта заблокирована и поэтому надо представить коды на карты, чтобы ее разблокировать, пояснил Аксаков. По его словам, в настоящее время технологии позволяют выявить «липовые» номера телефонов и заблокировать их.

«Поэтому важно объединить усилия телекоммуникационных компаний, регулятора и силовых структур для блокировки недобросовестных звонков, выявлять организаторов и исполнителей этих преступных по сути действий. Мы в ближайшее время предложим правовые варианты для урегулирования этих вопросов», — резюмировал депутат.