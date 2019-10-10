Сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, подозреваемую в организации нелегального канала вывода средств за рубеж, сообщает пресс-служба МВД России. Общая сумма выведенных средств в период с 2015 по 2018 годы, превысила 1 млрд рублей.

По данным МВД, преступники предоставляли в банки поддельные платежные поручения. Они использовали реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

Установлено, что злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

В Московском регионе и на территории Санкт-Петербурга проведено более 20 обысков, в ходе которых изъято свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также денежные средства в сумме более 23 млн рублей.

Предварительное расследование уголовного дела продолжается.