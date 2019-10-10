Законопроект о категоризации инвесторов снова претерпит значительные изменения. Вместо трех категорий ЦБ планирует разделить инвесторов на две: квалифицированные и неквалифицированные. Кроме того, в ответ на предложения профучастников рынка, регулятор решил допустить неквалифицированных инвесторов к некоторым иностранным ценным бумагам. Об этом сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов журналистам на форуме Finopolis 2019.

Напомним, изначально регулятор предлагал разделить инвесторов на четыре категории, потом сократил их число до трех (особо защищаемые, простые неквалифицированные и квалифицированные). Теперь речь идет всего лишь о двух категориях: квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

Переход из одной категории в другую происходит при выполнении одного из условий: наличие квалификационного сертификата, два года опыта торговли на рынке ценных бумаг или распоряжение 10 млн рублей, вложенных в финансовые инструменты.

«Неквалифицированные инвесторы должны проходить тестирование по сложным финансовым инструментам, и если они хотят приобрести иностранную ценную бумагу , которая не входит в наши российские котировальные списки, но входит в листинг иностранной биржи и в индекс иностранной биржи, то он должен пройти тестирование», — рассказал Сергей Швецов. Если человек не проходит тестирование, то может в рамках «последнего слова» совершить покупку, но такой ордер будет ограничен 50 тыс. рублей.

Для следующей сделки в таком случае придется снова пройти тестирование, и при отрицательном результате процедура повторится. Если тестирование пройдено успешно, то повторно при каждой новой сделке его проходить не придется. При этом, отметил представитель ЦБ, если у брокера есть сомнения по поводу компетенций его клиента, он может попросить его пройти тест еще раз. Если человек отказался от тестирования, принцип «последнего слова» для него работать не будет. Сергей Швецов добавил, что во многом те изменения, на который решил пойти ЦБ, совпадают с желаниями рынка. Регулятор рассчитывает на введение закона в действие с 1 апреля 2021 года, отметил Швецов.