Банк «Уралсиб»привлечен к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях». Пять соответствующих постановлений от 20 сентября 2019 года вступили в силу 9 октября, свидетельствует информация на сайте регулятора.

Банк «Уралсиб» как юридическое лицо привлечен к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), распространяющейся на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

Банку назначен штраф. По указанной статье КоАП штраф для юрлиц может составлять от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Напомним, ЦБ в конце сентября уже сообщал о привлечении «Уралсиба» к административной ответственности в виде штрафа по той же статье КоАП.



Более подробно причины привлечения банков к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.