Совкомбанк разместил дебютный выпуск субординированных еврооблигаций объемом 300 млн долларов с купоном 8%. Спрос на бумаги со стороны инвесторов оказался в полтора раза выше предложения, свидетельствуют материалы кредитной организации.

Размещение состоялось 7 октября. Инвесторам был предложен выпуск субординированных еврооблигаций со сроком обращения 10,5 года и кол-опционом через 5,5 года. Спрос на бумаги превысил 450 млн долларов.

По данным эмитента, 85% выпуска приобрели зарубежные коммерческие банки и инвестиционные фонды (инвесторы из Великобритании — 41%, из континентальной Европы — 20%, из США — 13%, из Азии, в частности из Китая, включая Гонконг, и Сингапура, — 10%), а остальные 15% — российские инвесторы. «Распределение инвесторов в целом отражает первоначальный план Совкомбанка и организаторов сделать еврооблигации банка максимально ликвидными на рынке», — комментируют в кредитной организации.

В Совкомбанке поясняют, что сделка позволила ему «достичь нескольких целей: во-первых, повысить достаточность своего капитала для финансирования дальнейшего роста, во-вторых, успешно дебютировать в качестве эмитента на международных рынках капитала».

«Выпуск субординированных еврооблигаций стал для нас успешным дебютом на международном долговом рынке. Тот факт, что 85% выпуска выкупили иностранные банки и инвестиционные фонды из Европы, Азии и США, является показателем высокого уровня доверия к банку со стороны международных инвесторов», — отметил председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

В банке уточняют, что рейтинговое агентство Fitch присвоило выпуску рейтинг «ВВ», и подчеркивают, что «на сегодняшний день среди всех выпусков субординированных еврооблигаций российских банков выпуск Совкомбанка наряду с выпуском Альфа-Банка имеет самый высокий рейтинг от международного рейтингового агентства».



Организаторами выпуска облигаций стали Citi, JP Morgan, UBS, Сбербанк , ВТБ, Газпромбанк и «Ренессанс Капитал». Размещение выпуска прошло на ирландской бирже Euronext Dublin (GEM).