Клиенты Ситибанка увеличивают вложения в госбумаги США, несмотря на противоположную политику российских властей, сообщает Forbes , ссылаясь на Bloomberg.

Россия начала избавляться от гособлигаций США с весны прошлого года, после введения американских санкций против крупного российского бизнеса. Если в начале 2018-го ее вложения в долговые бумаги США превышали 90 млрд долларов, то на июль 2019 года они составили 8,5 млрд долларов.

Сейчас у среднестатистического клиента Ситибанка с портфелем в 60 млн рублей доля вложений в инструменты с фиксированным доходом на развитых рынках составляет 22%, против 10% в прошлом году. В банке пояснили, что на данный момент таких клиентов более 500. Они интересуются высокодоходными облигациями развитых рынков со сроком погашения в 3—5 лет, акциями США в сфере здравоохранения, робототехники и искусственного интеллекта.