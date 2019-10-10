Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов призвал студентов заняться бизнесом в свободное от учебы время. Об этом он заявил на лекции о социально-экономическом развитии России в Финансовом университете при правительстве РФ.

«Если смотреть на Российскую Федерацию, то у нас только 2—3% (населения) хотят заниматься бизнесом... Мне хотелось бы, конечно, чтобы за время учебы в университете вы попробовали, может быть, заняться своим каким-то делом, если, конечно, это не будет влиять на вашу успеваемость. Пусть он будет небольшой, но вы почувствуете, что это такое», — отметил Силуанов.

Первый вице-премьер посоветовал студентам начать именно с малого бизнеса. «Если есть идеи, можно себя найти в той или иной сфере малого бизнеса. Если творчески относиться к этому, обязательно получится», — сказал он.

Силуанов напомнил, что одна из задач правительства — популяризация предпринимательства в России.

«Мы очень заинтересованы, чтобы у нас количество малых предприятий увеличилось. Сегодня в стране 19 миллионов человек работают в малом и среднем предпринимательстве. Наша задача — 25 миллионов получить к 2024 году», — добавил Силуанов.

Правительство для достижения этой цели ввело специальный режим для самозанятых и упростило получение малым бизнесом заемных средств.