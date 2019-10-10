На 1 января совокупная задолженность составила 1,247 трлн рублей.
Доходную часть федерального бюджета можно увеличить за счет взыскания долгов россиян по налоговым платежам, общий объем которых на данный момент превысил 1,2 трлн рублей, говорится в заключении комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам на проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (документ имеется в распоряжении ТАСС).
«Комитет считает, что доходную часть федерального бюджета можно увеличить за счет продолжения активной работы налоговых органов по погашению имеющейся задолженности по налогам, пошлинам и сборам, совершенствования контроля за достоверным декларированием таможенной стоимости товаров, проведения комплекса мероприятий в части сокращения теневого сектора экономики, сокращения неэффективных налоговых льгот и освобождений», — говорится в документе.
Как отмечается в заключении комитета, на 1 января 2019 года совокупная задолженность по федеральным налогам и сборам с учетом пеней и штрафов, а также таможенным платежам составила 1,247 трлн рублей.
Кроме того, в комитете обращают внимание на рост налоговых расходов. «К 2020 году они увеличатся уже на 26,2% по сравнению с 2018 годом. В 2020 году сумма налоговых расходов составит 4,1 трлн рублей, к 2022 году — 4,6 трлн рублей», — сказала заместитель председателя комитета Елена Перминова, которая представляла заключении на заседании комитета.
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