Компании подписали соглашение 11 октября на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS.



Интеграция финтех-стартапов и компаний с Ак Барс Банком через открытые API (открытые программные интерфейсы приложений) займет от двух недель. Это позволит партнерам создавать банковские сервисы для клиентов, не являясь банком, – открывать пользователям счета внутри своего сервиса, обеспечивать безопасные сделки, выпускать брендированные карты. Ак Барс Банк уже готовится к интеграции с несколькими партнерами через платформу APIBank.



«В развитии открытого банкинга мы видим возможность переосмыслить методологию работы с клиентами и разработать новую бизнес-модель. В рамках работы направления «Развитие открытых API» Ассоциации ФинТех мы проводим пилотные проекты, которые уже приносят бизнес-ценность всем участникам – и банку, и платформе, и ее партнерам. В дальнейшем мы сможем поделиться опытом с рынком и ЦБ и участвовать в разработке инструментов регулирования открытого банкинга в России», – прокомментировал Илья Вельдер, старший вице-президент Ак Барс Банка.



В рамках сотрудничества Ак Барс Банк напрямую взаимодействует с платформой APIBank и отвечает за выпуск и обслуживание виртуальных карт. На стороне APIBank – привлечение партнеров и кастомная интеграция с технологичными компаниями разной степени зрелости.



«Сотрудничество с Ак Барс Банком было очень динамичным. У банка уже был опыт собственных разработок в области открытых API, поэтому интеграция его технологической платформы и нашего решения заняла всего два месяца. Мы стремимся собрать на нашей платформе как можно больше банков. Это позволит унифицировать стандарты подключения и обмена данными, которые должны соответствовать стратегии Центрального банка России. Наша большая задача – сделать Open Banking массовой историей на российском рынке», – подчеркнул Алексей Петров, сооснователь и СЕО APIBank.



«Открытые API – очень актуальная и перспективная тема для банков и финтех-компаний. Именно внедрение открытых программных интерфейсов приложений позволит выстроить единую цифровую среду, упростить обмен данными между участниками финансового рынка. На площадке Ассоциации ФинТех совместно с участниками рынка была разработана «Концепция открытых API», включающая в себя в том числе подход к внедрению открытых API в России, и стандарты открытых API. В качестве следующего шага мы намерены апробировать технологию на реальных кейсах банков и финтех-компаний», – прокомментировала Татьяна Жаркова, управляющий директор Ассоциации ФинТех.