Сбербанк уже тестирует новую модель монетизации электронных платежей, которая не предусматривает межрегиональных комиссий, заявил глава кредитной организации Герман Греф. По его словам, банк начнет «раскатывать» ее в следующем году, передает корреспондент РБК.



Греф сообщил журналистам, что с ним отмену межрегиональных комиссий «никто не обсуждал, к сожалению» . Но Сбербанк уже год ведет переговоры с ФАС, добавил он. «У нас идут на эту тему эксперименты, это в один день сделать нельзя. В следующем году у нас по плану будет раскатка других решений, которые мы сейчас не хотим еще анонсировать, которые уберут эту оплату», — сказал глава Сбербанка.



«Мы немного затянули со сменой модели монетизации, это правда», — признал Греф. Он отметил, что называть эту комиссию «банковским роумингом» — «совершенно некорректно», так как у Сбербанка «95% всех переводов бесплатны», а монетизируются только 5%. «Это не самая удачная модель. Логически и экономически ее обосновать сложно, но это никакого отношения к банковскому роумингу не имеет», — сказал Греф.

Комиссия за перевод через отделение Сбербанка в другой регион составляет 1,5% от суммы, но ограничена диапазоном от 30 до 1 тыс. рублей. При переводе через «Сбербанк Онлайн» комиссия составляет 1%, она ограничена 1 тыс. рублей.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства 10 октября заявил, что банковские комиссии при переводе средств между регионами РФ (банковский «роуминг») в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены.

