Банк начнет внедрять новую модель монетизации платежей.
Сбербанк уже тестирует новую модель монетизации электронных платежей, которая не предусматривает межрегиональных комиссий, заявил глава кредитной организации Герман Греф. По его словам, банк начнет «раскатывать» ее в следующем году, передает корреспондент РБК.
Греф сообщил журналистам, что с ним отмену межрегиональных комиссий «никто не обсуждал, к сожалению». Но Сбербанк уже год ведет переговоры с ФАС, добавил он. «У нас идут на эту тему эксперименты, это в один день сделать нельзя. В следующем году у нас по плану будет раскатка других решений, которые мы сейчас не хотим еще анонсировать, которые уберут эту оплату», — сказал глава Сбербанка.
«Мы немного затянули со сменой модели монетизации, это правда», — признал Греф. Он отметил, что называть эту комиссию «банковским роумингом» — «совершенно некорректно», так как у Сбербанка «95% всех переводов бесплатны», а монетизируются только 5%. «Это не самая удачная модель. Логически и экономически ее обосновать сложно, но это никакого отношения к банковскому роумингу не имеет», — сказал Греф.
Комиссия за перевод через отделение Сбербанка в другой регион составляет 1,5% от суммы, но ограничена диапазоном от 30 до 1 тыс. рублей. При переводе через «Сбербанк Онлайн» комиссия составляет 1%, она ограничена 1 тыс. рублей.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства 10 октября заявил, что банковские комиссии при переводе средств между регионами РФ (банковский «роуминг») в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены.
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