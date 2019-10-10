Россельхозбанк готовит к запуску цифровую экосистему для малого бизнеса на селе. Экосистема Farming As a Service станет доступна для подписчиков уже с июля 2020 года и даст возможность фермерам без дополнительных затрат автоматизировать решение первостепенных задач, сообщила накануне директор центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова в ходе I Международного агропромышленного форума.

По ее словам, экосистема для фермеров будет включать, во-первых, сервисы, направленные на поддержку бизнеса, например по поиску и привлечению сезонных рабочих. По оценке банка, потребность в этой категории персонала на селе ежегодно достигает 1,2 млн человек. Платформа Россельхозбанка также облегчит для фермеров процесс получения квалифицированной ветеринарной помощи и даст базовый набор возможностей для цифрового управления фермой.

Вторая группа сервисов экосистемы расширит для клиентов банка рынок сбыта и поможет им в продвижении услуг. С помощью Россельхозбанка фермеры смогут самостоятельно предлагать свои товары широкому кругу оптовых покупателей, в том числе относящихся к сегменту HoReCa. Повысить рентабельность бизнеса без дополнительных инвестиций, по мнению РСХБ, аграриям поможет массовое развитие агротуризма, и экосистема банка включит сервис, который позволит аграриям раскрыть свой туристический потенциал. Елена Батурова подчеркнула, что в Европе агротуризм обеспечивает сельхозпроизводителям до 40% выручки.

Третий блок экосистемы будет представлен облегченной версией продуктового ряда Россельхозбанка. Экосистема включит все финансовые сервисы, в том числе возможность удаленной подачи заявок на получение льготного кредитования. «Основной задачей перевода фермеров на работу через дистанционные каналы является упрощение процедуры получения заемных средств и повышение качества банковского обслуживания», — подчеркивают в РСХБ. Батурова отметила, что экосистема в обязательном порядке будет интегрирована со всеми сервисами, которые предусматривают взаимодействие бизнеса с органами государственной власти.

В Россельхозбанке уточнили, что сегодня он кредитует около 70% малых форм хозяйствования на селе. «Так как у малого бизнеса на селе ограничена возможность самостоятельных инвестиций в цифровую инфраструктуру, инновационная платформа РСХБ станет мощным импульсом для его цифровизации, при этом позволит банку протестировать новую бизнес-модель», — пояснила Батурова.

В отдельном релизе, распространенном в пятницу, 11 октября, Россельхозбанк сообщил о планах научить фермеров продвигать собственный бренд в социальных сетях.

О запуске образовательной платформы для фермеров объявил в ходе агрофорума заместитель председателя правления РСХБ Денис Константинов. В рамках платформы фермеры получат бесплатную возможность пройти курс, который поможет им увидеть вероятные сценарии и определить стратегию своего развития. Курс рассчитан как на опытных предпринимателей, так и на начинающих бизнесменов. По просьбе Россельхозбанка знаниями, рекомендациями и готовыми инструментами с фермерами поделятся Высшая школа экономики, рекламное агентство BBDO, АНО «Роскачество» и онлайн-университет «Нетология». Первым этапом курса станет запуск «Школы агроблогеров» на российской агропромышленной выставке «Золотая осень».



«Наши фермеры прекрасно работают, но пока еще недостаточно хорошо себя продвигают. Будучи полностью погруженными в повседневные заботы, они не всегда видят те возможности и перспективы, которые могут способствовать повышению рентабельности и более интенсивному росту. Нам хочется, чтобы фермеры шли дальше, именно для этого в рамках «Золотой осени» мы запускаем образовательную программу. Итогом программы станет презентация стратегий развития выпускниками курса. Жюри определит победителя, а Россельхозбанк профинансирует реализацию лучшего проекта», ― рассказал Константинов.