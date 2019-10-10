Под домашний арест отправлен известный петербургский ростовщик Юрий Зайвий, обвиняемый в мошенническом хищении 100 млн рублей, полученных в качестве займа по поддельным свидетельствам о праве собственности на недвижимость, сообщили РАПСИ в Объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.

«Куйбышевский районный суд Петербурга отказал в удовлетворении ходатайства следствия о заключении Зайвия под стражу и избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 3 ноября», — пояснили в ОПС.

По версии следствия, Зайвий и иные лица вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств закрытого паевого инвестиционного фонда «Залоговый», находящегося под управлением компании «Гарант ФинКом».

«Соучастники оформили подложные паспорта собственников нежилых помещений одного из домов на Невском проспекте и подделали свидетельства о праве собственности. Потом они представили документы в «Гарант ФинКом» для заключения договора займа денежных средств в размере 100 миллионов рублей под залог имущества, принадлежавшего тем лицам, на имя которых изготавливались подложные паспорта. Денежными средствами фигуранты распорядились по своему усмотрению», — говорится в материалах дела.

Зайвий известен в городе своей кредитной деятельностью. Его называют «петербургским ростовщиком». Он выдает займы как частное лицо под залог жилья, оформляя сделки договорами дарения недвижимости (с открытой подписью) с одновременным договором найма, по которому заемщики в виде аренды за собственное жилье платят проценты по кредиту. Эта практика вылилась в уголовное дело о незаконном предпринимательстве , за что Зайвий был приговорен к условному сроку. Одновременно в арбитражных судах и судах общей юрисдикции идут десятки процессов, в которых Зайвий выступает то как истец, то как ответчик в спорах за залоговую недвижимость.

Как видно из нового обвинения, Зайвий решил попробовать себя в роли «заемщика».