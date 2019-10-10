«Ростелеком» и Национальная система платежных карт, выступающая оператором национальной платежной системы «Мир» , а также операционным платежным и клиринговым центром Системы быстрых платежей, заключили соглашение о сотрудничестве в области использования биометрических технологий в платежных услугах в РФ. Подписание документа состоялось в ходе форума инновационных финансовых технологий Finopolis в Сочи, сообщили в НСПК.

Документ направлен на поддержку проектов по развитию отечественных технологий в области биометрии. «Ростелеком» и НСПК намерены проводить исследования и тестирования в области безопасности использования биометрических технологий в рамках платежных услуг, а также развивать рынок биометрии и стимулировать спрос потенциальных заказчиков. «Компании обеспечат высокий уровень безопасности совместных разработок и обрабатываемой информации, результаты которой в дальнейшем будут применяться в Единой биометрической системе», — подчеркивается в релизе.

«Вчера на Finopolis мы провели первый биометрический платеж: купили чашку кофе с помощью Системы быстрых платежей и карты «Мир». Для оплаты не понадобились ни смартфон, ни банковская карта , ни QR-код — только лицо покупателя! Это самый современный, безопасный и к тому же универсальный сервис, который банки могут предложить своим клиентам. Рассчитываем, что уже в течение года биометрический эквайринг выйдет на широкий рынок», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Чтобы иметь возможность оплачивать товары по биометрии лица, необходимо сдать образец голоса и изображение лица, а также привязать банковский счет гражданина к Единой биометрической системе. Сделать это можно в мобильном приложении «Биометрия» от «Ростелекома» или в приложении банка, который поддерживает функцию оплаты с технологией распознавания лица. Сразу после этого можно будет воспользоваться функцией биометрического платежа», — рассказали в НСПК.

«Ростелеком» запустил Единую биометрическую систему, созданную по инициативе Центробанка и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, в июне 2018 года. За это время полностью отлажена процедура регистрации биометрии более чем в 11 тыс. отделений 175 банков по всей России.

«Ростелеком» в пятницу также сообщил о подписании в ходе форума Finopolis соглашения с компаниями «Норвикс-Технолоджи» и «ИДМ Лаб» о расширении отраслей применения ЕБС. Основным направлением сотрудничества компаний является поддержка проектов и инициатив по развитию отечественных технологий в области Единой биометрической системы, таких как организация пропускного режима, автоматизированный учет рабочего времени, доступ на объекты с использованием биометрии.

Из сообщения «Ростелекома» следует, что в рамках данного партнерства будет, в частности, внедрена система быстрого доступа Fast Track для прохода в аэропорты.

Еще одно «биометрическое» соглашение «Ростелеком» подписал с банком «Ак Барс». Там сообщили, что финучреждение станет вендором ЕБС, оператором и разработчиком которой является «Ростелеком», а также первым банком, где будет применен расширенный набор сервисов биометрии.

«Ростелеком» и «Ак Барс» намерены реализовать совместные проекты по биометрии, такие как обслуживание клиента в отделении банка с использованием алгоритма распознавания лиц, проведение банковских платежей с биометрическим подтверждением операций, первичная идентификация клиента в онлайн-каналах и другие проекты, направленные на поддержку и развитие ЕБС, следует из релиза.

«Алгоритм распознавания лиц Face2Action, который разработал «Ак Барс», позволяет усилить возможности Единой биометрической системы. Его также можно использовать в различных сценариях применения биометрии, как для удаленной идентификации клиентов банков, так и для оплаты товаров на кассе без предъявления банковской карты, совершения банковских платежей, подтверждения подозрительных операций при дистанционном банковском обслуживании, прохода в здание», — комментирует директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.



«Ак Барс» использует систему идентификации по лицу собственной разработки Face2Action с 2018 года. На базе этой технологии банк запустил несколько пилотных проектов: пропускную систему Face2Pass, систему лояльности Face2Loyalty и систему видеовалидации платежа Face2Pay.

