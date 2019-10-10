Формирование в перспективе на пространстве СНГ единого финансового рынка пошло бы на пользу конкурентоспособности входящих в это объединение стран. Такое мнение высказал в пятницу президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств Содружества.

Он назвал важным аспектом расчеты в национальных валютах между странами на фоне имеющихся в мире проблем, связанных с торговыми войнами и различными ограничениями. «Мы должны гарантировать себя от валютных рисков, нужно развивать сотрудничество в валютной сфере, согласовывать валютную политику. Если когда-то к этому подойдем, то можно говорить и о формировании общего финансового рынка. Уверен, это совершенно точно пойдет на пользу повышению нашей общей конкурентоспособности», — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что по итогам прошлого года совокупный внешний товарооборот стран СНГ вырос более чем на 17% и превысил 1 трлн долларов, а торговля между странами Содружества составила 190 млрд долларов. «Это говорит о том, что наше сотрудничество в рамках СНГ не мешает, а даже помогает развивать отношения с третьими странами», — сказал президент РФ. По его словам, показатели товарооборота между государствами СНГ являются неплохими, но нужно двигаться вперед, нужно продолжать устранение различных торговых барьеров и наращивать кооперацию.

Российский лидер подчеркнул, что в пятницу на саммите будет подписана декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств СНГ. По его словам, это движение в правильном направлении, так как данный документ предусматривает меры для поощрения связей между предприятиями, реализации отраслевых направлений сотрудничеств, развития высоких технологий, совместной транспортной инфраструктуры, телекоммуникационных сетей, а также для инновационного развития энергетики.