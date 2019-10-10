Почта Банк присоединился с Системе быстрых платежей (СБП). Сервис запущен в мобильном приложении и интернет-банке «Почта Банк онлайн», говорится в сообщении кредитной организации.

Чтобы сделать мгновенный перевод, нужно в мобильном или интернет-приложении банка выбрать в меню «Перевод клиенту в другой банк», «Перевод по номеру телефона (СБП)», а затем указать данные и выбрать счет для списания.

Система быстрых платежей заработала в феврале этого года, и на текущий момент к ней подключено 22 банка.