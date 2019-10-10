Юнистрим развивает мобильное приложение и вводит новые услуги, анализируя потребности своих клиентов. Занятому человеку трудно найти время для визита в пункт приема платежей. С помощью приложения Юнистрим можно легко и быстро совершать денежные переводы, а теперь и оплачивать право на работу в России в любое удобное время. Приятный момент — отсутствие комиссии за оплату патента. Услуга доступна клиентам, регулярно отправляющим деньги из приложения Юнистрим Денежные переводы.



По данным Юнистрим, клиенты совершают через мобильное приложение уже свыше 70% онлайн-переводов. Эта цифра свидетельствует о растущей популярности мобильных технологий среди клиентов и об удобстве сервиса.