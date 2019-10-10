ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 12 октября.

Курс доллара потерял 51,79 копейки, составив 64,2237 рубля (64,7416 рубля на 11 октября). Курс евро снизился на 57,03 копейки, до 70,7296 рубля (71,2999 рубля на 11 октября).

На валютных торгах Московской биржи на 12:59 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 24 копейки и составил около 64,22 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 20 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 70,75 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 64,13—64,32 рубля за доллар и 70,59—70,85 рубля за евро.