Рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало рейтинги Автоторгбанка. Об этом в пятницу сообщили в агентстве.

На момент отзыва у банка были, в частности, долгосрочные рейтинги депозитов на уровне «B2» со «стабильным» прогнозом, базовая и скорректированная базовая оценки кредитоспособности на уровне «b2». Полный список действовавших рейтингов приводится в релизе Moody's .



Там указано, что рейтинги отозваны по причинам делового характера.