Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир») может подключить к своей платформе транспортного предпроцессинга платежные системы Visa и Mastercard, сообщил генеральный директор НСПК Владимир Комлев на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.



«Это наша стратегия. Мы хотим создавать некие платформы, в том числе и в транспорте, которые позволят любую карту, не только «Мир», но и Visa, и Mastercard привязать к возможностям транспортных сервисов, реализовывать на ней сложные проездные тарифы. Но, если говорить о льготных, социальных (продуктах), то тут история будет уходить ближе к «Миру», именно потому что по закону туда должны перечисляться средства из бюджетов, по ним должны предоставляться льготы», — сказал он.

Ранее сообщалось, что НСПК планирует создать платформу транспортного предпроцессинга, которая позволит осуществлять оплату проезда при помощи платежной карты «Мир» в общественном транспорте любого региона России.

В НСПК отмечали, что оплата картами «Мир» разовых поездок уже реализована на всех станциях метрополитенов семи городов, а также в наземном муниципальном транспорте в более чем 70 городах. При этом в ряде регионов уже обеспечена возможность оплатить поездку в транспорте как по полной стоимости, так и с учетом социальных льгот держателя карты.