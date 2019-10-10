Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что банковские комиссии при переводе средств между регионами РФ должны быть устранены.
Отмена банковского «роуминга» пока не обсуждалась со Сбербанком, но банк уже готовится к этому. Об этом сообщил журналистам глава С бербанка Герман Греф.
«Во-первых, со мной этого (отмену банковского «роуминга». — Прим. Ред.) никто не обсуждал, к сожалению. Второе — мы уже на пути к этому, у нас год уже идет разговор с Федеральной антимонопольной службой, и у нас уже идут на эту тему эксперименты», — сказал глава банка. Он подчеркнул, что отменить банковский «роуминг» не получился «в один день».
Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что банковские комиссии при переводе средств между регионами РФ (банковский «роуминг») в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены.
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