ФорБанк уменьшил ставки по рублевым вкладам .

Вклад «Срочный накопительный+» (от 1 тыс. рублей на 91, 181, 271, 367, 550 и 735 дней) открывается под 3,9—6,8% годовых (ранее — под 4,3—7%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Доходность «Элитного+» (от 500 тыс. рублей на 367 дней) составит 6,4—6,8% (прежде — 6,8—7%), а «Удобного» (от 30 тыс. рублей на 91, 181, 271, 367 дней) — 3,6—6,1% годовых (вместо 4—6,3%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Пенсионный универсальный» (от 100 рублей на 367 дней) привлекается под 5,6—6,1% годовых (ранее — под 6—6,3%). Проценты ежемесячно капитализируются.

По вкладу «Стабильный+» (от 10 тыс. рублей на 735 дней) проценты начисляются по периодам. Средние годовые процентные ставки за полный срок размещения средств составят 6,2—6,4% (вместо 6,4—6,5%). Проценты выплачиваются ежеквартально или ежеквартально капитализируются.

Все вклады можно пополнять.