Банк «Левобережный» полностью модернизировал процесс оформления овердрафтов для своих клиентов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь оформить овердрафт стало проще: банк не попросит никаких документов, достаточно оставить заявку либо просто позвонить персональному менеджеру», — говорится в релизе.

Овердрафт — это эффективное решение в случае, когда нужно быстро устранить кассовый разрыв. Сумма лимита овердрафта устанавливается как расчетная величина от чистых оборотов в размере 50%.

С подробными условиями по овердрафтам для малого и среднего бизнеса можно ознакомиться на сайте банка в разделе «Овердрафты».

Подать онлайн-заявку на овердрафт можно на сайте банка либо обратившись в офисы «Левобережного».