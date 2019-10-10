На стенде Ак Барс Банка посетители мероприятия могут протестировать биометрический процессор Face2Action и купить брендированные сувениры банка, «оплатив их лицом».

Банк презентует встраиваемый платежный сервис через открытые API. В рамках проекта банк выпускает и обслуживает предоплаченные виртуальные карты.

Эксперты банка продемонстрируют кейс C2B-переводов по Системе быстрых платежей (СБП) с помощью статического QR-кода. Гости мероприятия имеют возможность протестировать сервис, сделав перевод в благотворительный фонд «Ак Барс Созидание». Банк предоставляет партнерам API для генерации статических и динамических QR-кодов.

Один из представленных банком проектов — мобильное приложение для торговли Ak Bars Trade, разработанное совместно с Ак Барс Финанс. Приложение позволяет самостоятельно торговать на финансовых рынках с помощью смартфона в режиме онлайн.

Также эксперты банка расскажут о сервисе «Расчетный центр корпорации» для бизнеса. Сервис позволяет контролировать финансовые потоки внутри группы компаний, холдинга, корпорации по счетам дочерних компаний, открытым в банке.