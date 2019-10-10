Абсолют Банк запустил сервис по выпуску банковских гарантий через Open API с Универсальной электронной торговой площадкой (УЭТП), говорится в сообщении кредитной организации.

Все зарегистрированные посетители Универсальной электронной торговой площадки, участвующие в торгах, смогут оформить банковскую гарантию из своего личного кабинета. Необходимые сведения гарант отправляет автоматически через торговую площадку.

На первом этапе клиентам будут доступны гарантии Абсолют Банка на участие в торгах, исполнение контракта, возврата аванса. В перспективе спектр услуг будет расширен.