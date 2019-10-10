Законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), версии которого подготовили Минфин и вице-премьер Дмитрий Козак, будет обсуждаться еще две недели, сказал глава Минфина Антон Силуанов. Об этом сообщает РБК .

По его словам, правительство одобрило основные подходы к этому законопроекту и рассчитывает, что Госдума примет документ в осеннюю сессию, чтобы он вступил в силу с 2020 года.

Силуанов отметил, что основная задача законопроекта — гарантия стабильности и неизменности ключевых параметров законодательства, которые влияют на инвестиции и новое капиталовложение. В документе предлагается прописать все нормы, которые влияют непосредственно на окупаемость проектов, обеспечить неприменение ухудшающих норм в течение трех лет после введения таких норм.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 8 октября на совещании со своими заместителями заявил о необходимости завершить затянувшиеся споры по поводу этого законопроекта. «Споров много. Наверное, это естественно, поскольку все хотят внести свою лепту... Но дискуссию пора завершать, выходить на окончательное решение», — сказал он. Премьер отметил, что понимает сложности при формулировании подхода, который позволил бы определить «на продолжительное будущее» общие правила защиты интересов инвесторов и учесть специфику отдельных отраслей, однако вынужден констатировать, что обсуждение этого законопроекта затянулось.