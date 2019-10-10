Верховный суд (ВС) РФ отказал бывшему председателю совета директоров Центрально-Европейского Банка Андрею Жевнерову в пересмотре решения о банкротстве кредитной организации, говорится в определении суда.

Жевнеров обжаловал в ВС решение Арбитражного суда Забайкальского края от 6 декабря 2018 года. Тогда суд удовлетворил заявление ЦБ о признании банкротом этой кредитной организации. Жевнеров выразил несогласие с решением суда, указав, что на дату отзыва лицензии у банка отсутствовали признаки банкротства.

ВС поддержал доводы арбитражных судов. Разрешая спор, суды установили, что стоимость активов банка недостаточна для исполнения обязательств перед кредиторами. При таких условиях суды пришли к выводу о наличии у должника признаков несостоятельности и открыли в отношении него конкурсное производство, говорится в определении ВС.

Доводы кассационной жалобы Жевнерова выводы судов не опровергают, не подтверждают существенных нарушений норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела, и не являются достаточным основанием для пересмотра судебных актов, заметил Верховный суд.

ЦБ 24 августа 2018 года отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций.