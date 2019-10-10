Выпуск новых ОФЗ для населения (ОФЗ-н) будет продолжаться по мере сохранения спроса на покупку облигаций . Об этом заявил в четверг замминистра финансов РФ Сергей Сторчак в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

«Мы первые 15 миллиардов продадим очень быстро. Соответственно, выпуск этого инструмента будет продолжен, мы сделаем еще один транш, если нужно будет, сделаем еще один транш. Пока будет сохраняться спрос на ОФЗ-н, эти выпуски и будут возобновляться», — сказал он.

По словам Сторчака, доходность ОФЗ-н будет выше, чем у традиционных вкладов . «Я думаю, сейчас каждый может сравнить эти процентные ставки со ставками по депозитам, у кого соответствующие депозиты есть. Тут для меня очевидно, что мы выше рынка в этом смысле», — отметил он.



Минфин 2 сентября возобновил продажи ОФЗ-н для населения. Теперь при покупке и предъявлении облигаций к выкупу не придется выплачивать комиссию банкам-агентам, как раньше, эти расходы берет на себя федеральный бюджет. Минимальная сумма покупки снижена с 30 тыс. до 10 тыс. рублей. Один человек сможет приобрести ОФЗ-н на сумму до 15 млн рублей. Агентами по продаже ОФЗ-н выступают Сбербанк , ВТБ, Промсвязьбанк и Почта Банк.