Это будет выпуск карты МТС Банка, который сможет «тащить» клиентов из МТС одним кликом.
МТС Банк собирается запустить пилотный проект по открытию виртуальных банковских карт через мессенджеры, сообщил «Коммерсанту» один из представителей финтех-сообщества. По его словам, в партнерстве с платформой LikeBank банк планирует получить новых клиентов из числа абонентов МТС (банк на 95% принадлежит мобильному оператору).
По словам основателя проекта LikeBank Эллиота Гойхмана, это будет выпуск карты МТС Банка, который сможет «тащить» клиентов из МТС одним кликом. Собеседник, близкий к МТС Банку, заявил, что после обкатки технологии на клиентах МТС, вероятно, появится возможность идентификации клиентов, пользующихся услугами других операторов.
Платформа предлагает воспользоваться несколькими мессенджерами, в том числе Telegram, Viber, Line и Messenger от Facebook. Выпуск карты производится путем отправки в чат номера телефона и ввода кода подтверждения, который приходит в виде СМС. Оператор идентифицирует клиента по номеру телефона, направляет банку данные о его владельце, в том числе Ф. И. О. и номер паспорта.
Виртуальная карта имеет ограничения: максимальный остаток по ней не может превышать 60 тыс. рублей, а общая сумма операций — не более 200 тыс. рублей в месяц. В банкоматах можно будет снимать 5 тыс. рублей наличными в день и 40 тыс. рублей в месяц. Пополнять карту можно переводом средств из другого банка либо «стягивать» средства через интерфейс чат-бота с другой карты. Картой можно пользоваться либо для онлайн-покупок, либо добавить ее в кошельки для бесконтактной оплаты.
По словам источника, банк с помощью аналогичных решений рассчитывает привлечь около 4 млн клиентов за три года.
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