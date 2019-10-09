В четверг рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:03 мск курс доллара потерял примерно 16 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, евро подорожал на 3 копейки. На 10:13 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,67 рубля (минус 22 копейки). Курс евро на 10:13 мск равнялся 71,21 рубля (плюс 2 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, увлекаться покупками рубля в четверг не стоит.

«На азиатских торгах сегодня наблюдается очередное небольшое ослабление доллара: пара евро-доллар показывает очередные намеки на желание протестировать снизу вверх отметку 1,10. В таких условиях наиболее актуальным диапазоном торгов по паре доллар-рубль на сегодня видится 64,5-65,3. Однако увлекаться покупками рубля мы не советуем, также как и забывать про выставление стопов», — пояснял эксперт.

«Вслед за рынком акций накануне укрепился и рубль. По итогам дня на Мосбирже доллар подешевел до 64,8875 рубля (-31,25 копейки), а европейская валюта снизилась до 71,19 рубля (-22 копеек). С учетом незначительного утреннего снижения нефтяных котировок, сегодня рубль может начать торги также умеренным понижением. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,2-65,5 рубля, для европейской валюты — 70,5-71,9 рубля», — прогнозировал старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.