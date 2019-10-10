16-17 октября 2019 года в московском ЦВК «Экспоцентр» (Краснопресненская наб., 14) состоится VI Международный форум «Вся банковская автоматизация 2019» . BSS выступит Партнером форума и представит актуальные решения для банковской и финансовой отрасли.

Центральной темой участия BSS в форуме «Вся банковская автоматизация – 2019» станет развитие платформы Digital2Go, запуск на ее основе решений Digital2SME и Digital2Business Mobile и опыт их внедрения в банках РФ. Отдельное внимание будет уделено практике создания нового уровня customer care на основе нейротехнологий BSS. Еще одной важной темой станет представление нового комплекса услуг BSS по снижению киберрисков и повышению информационной безопасности. Приходите на выступления наших спикеров:

17 октября. Сессия «Информационная и кибербезопасность. Защита персональных данных».

10:00 — 10:15. «BSS Security Advisor: новые услуги по обеспечению информационной безопасности и снижению киберрисков». Спикер - директор департамента систем безопасности BSS Виктор Гулевич.

17 октября. Сессия «Продажи, привлечение и обслуживание клиентов. МСБ и корпорации».

11:00-11:15 «Платформа Digital2Go: решения D2SME и D2Business mobile». Спикер - заместитель директора департамента корпоративных продуктов BSS Станислав Шилов.

17 октября. Сессия «Роботизация, управление данными, искусственный интеллект и другие кейсы цифровой трансформации».

15:15-15:30 «Нейротехнологии: создай новый уровень customer care вместе с решениями BSS». Спикер - руководитель направления развития голосовых продуктов и интеллектуальных сервисов самообслуживания BSS Юрий Ледаков.

В ходе форума в выставочном пространстве будет представлена экспозиция BSS, стенд №А3.1. Здесь вы сможете познакомиться с новинками компании, протестировать демоверсии решений, получить консультации, задать вопросы.

Приглашаем руководителей и специалистов розничных и корпоративных направлений банков, ИТ-подразделений, маркетологов и всех, кто создает и развивает новые модели банковских сервисов, посетить выступления и корпоративный стенд BSS на VI Международном форуме «Вся банковская автоматизация 2019».

Подробная информация о форуме и условиях участия представлены на сайте мероприятия .

Источник: Компания BSS