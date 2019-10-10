К сентябрю текущего года россияне полностью израсходовали средства по 64% всех выданных сертификатов на материнский капитал, всего по программе было израсходовано 2,5 трлн рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пенсионного фонда России.

«К сентябрю выдано 9,5 млн сертификатов, по 6,1 млн из них (64%) средства были израсходованы полностью, по 0,9 млн — частично, по 2,5 млн сертификатов семьи сохранили средства, для того чтобы воспользоваться ими в будущем», — рассказали в ПФР.

В фонде также отметили, что всего по программе материнского капитала израсходовано 2,5 трлн рублей.