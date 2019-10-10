Минэкономразвития России запустило на портале государственной автоматизированной информационной системы «Управление» сбор предложений от предпринимательского сообщества по корректировке федеральных правовых актов, препятствующих ведению бизнеса. Об этом в четверг сообщается на сайте МЭР.

Полученные предложения планируется рассмотреть на заседаниях профильных экспертных и рабочих групп, функционирующих в рамках механизма «Трансформация делового климата».

В министерстве напоминают, что на данный момент работа в рамках плана «Трансформация делового климата» ведется на шести экспертных площадках по 16 направлениям: это развитие человеческого капитала; повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, совершенствование государственной кадастровой оценки; таможенное администрирование; предпринимательская деятельность в сфере сельского хозяйства; контрольно-надзорная деятельность; налоговое администрирование и фискальная нагрузка; экология; регистрация и прекращение деятельности юридических лиц; технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения; градостроительная деятельность и территориальное планирование; развитие предпринимательства в сфере туризма; защита интеллектуальных прав; защита прав и законных интересов; международная торговля и развитие экспорта; совершенствование корпоративного управления; содействие развитию малого и среднего предпринимательства.

При этом в сообщении МЭР подчеркивается, что возможности для подачи предложений не ограничиваются теми направлениями, по которым уже ведется работа, — на портале ГАС «Управление» предусмотрена опция по предложению нового направления для сбора инициатив со стороны бизнеса.



На днях стало известно о создании в Минэкономразвития департамента по «регуляторной гильотине» .