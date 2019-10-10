Возможности для подачи предложений не ограничиваются теми направлениями, по которым уже ведется работа.
Минэкономразвития России запустило на портале государственной автоматизированной информационной системы «Управление» сбор предложений от предпринимательского сообщества по корректировке федеральных правовых актов, препятствующих ведению бизнеса. Об этом в четверг сообщается на сайте МЭР.
Полученные предложения планируется рассмотреть на заседаниях профильных экспертных и рабочих групп, функционирующих в рамках механизма «Трансформация делового климата».
В министерстве напоминают, что на данный момент работа в рамках плана «Трансформация делового климата» ведется на шести экспертных площадках по 16 направлениям: это развитие человеческого капитала; повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, совершенствование государственной кадастровой оценки; таможенное администрирование; предпринимательская деятельность в сфере сельского хозяйства; контрольно-надзорная деятельность; налоговое администрирование и фискальная нагрузка; экология; регистрация и прекращение деятельности юридических лиц; технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения; градостроительная деятельность и территориальное планирование; развитие предпринимательства в сфере туризма; защита интеллектуальных прав; защита прав и законных интересов; международная торговля и развитие экспорта; совершенствование корпоративного управления; содействие развитию малого и среднего предпринимательства.
При этом в сообщении МЭР подчеркивается, что возможности для подачи предложений не ограничиваются теми направлениями, по которым уже ведется работа, — на портале ГАС «Управление» предусмотрена опция по предложению нового направления для сбора инициатив со стороны бизнеса.
На днях стало известно о создании в Минэкономразвития департамента по «регуляторной гильотине».
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