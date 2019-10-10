Глава Сбербанка Герман Греф и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина не сошлись в оценке того, много или мало компаний покупает Сбербанк.

«Вы можете пояснить свою стратегию, почему же это все-таки в основном покупка, нежели выстраивание партнерств?», — задала председатель ЦБ вопрос Грефу во время пленарной дискуссии на Finopolis 2019.

«Это пахнем мифом. Мы очень мало покупаем. Если взять темп приобретения, допустим, банка JP Morgan в Соединенных Штатах Америки, если взять и венчурные фонды, и сам банк, примерно темпы у них… одна компанию в неделю», — ответил глава Сбербанка.

«Герман Оскарович, здесь же вопрос не столько, сколько вы покупаете по сравнению с международными, а сколько на рынке остается в итоге независимых компаний...», — парировала Набиуллина.

«Мы очень мало компаний покупаем, даже если сравнить с крупными игроками, в том числе с нашими партнерами, например, с «Яндексом» у нас примерно одинаковые темпы покупок», — сказал Греф. По его словам, Сбербанк покупает долю в компании, только если она нужна для корпоративного бизнеса. «Компании нашей экосистемы абсолютно открыты для работы с другими игроками», — добавил он.

Сбербанк начал заниматься формированием своей экосистемы, в связи с чем сделал несколько крупных приобретений. Среди них — доля в Rambler Group. В результате партнерства экосистема Сбербанка дополнилась digital-продуктами и сервисами Rambler Group (ранее активы принадлежали A&NN и Era Capital). В периметр сделки вошли онлайн-кинотеатр Оkkо и кинотеатр «Художественный», а также более 30 ресурсов Рунета. Ежемесячное число уникальных пользователей цифровых активов Rambler Group на данный момент составляет 56 млн человек.